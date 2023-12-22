Застройщики в Петербурге стали чаще отказываться от балконов и лоджий

Однако полный отказ от балконов и лоджий не разрешают противопожарные нормы и правила.

Почти половина квартир в новостройках Петербурга сдаются без балконов и лоджий. Снижение доли такого жилья за последние три года составило четверть. Об этом пишет "РБК Петербург".

Отметим, что в типовых советских домах почти каждая квартира была оснащена балконом или лоджией. Однако ситуация изменилась. В период с 2015 по 2020 годы доля квартир с балконами или лоджиями в Петербурге сократилась с 80% до 55%. Генеральный директор компании City Solutions Василий Тимофеев уточнил, что застройщикам не выгодно строить балконы или лоджии из-за их стоимости и понижающего коэффициента при продаже таких квартир. Вместо этого они включают стоимость балконов и лоджий в цену квартиры, что приводит к повышению стоимости за квадратный метр.

Однако полный отказ от балконов и лоджий не разрешают противопожарные нормы и правила, которые требуют их наличия балконов в домах выше десяти этажей.

Ранее мы сообщили о том, что крупный московский застройщик вышел на петербургский рынок.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)