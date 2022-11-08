В Петербурге вырос спрос на загородную недвижимость

Согласно данным, реализовано 2,6 тыс. домов и участков.

Спрос на загородную недвижимость на первичном рынке увеличился вдвое во втором квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом. Об этом рассказали аналитики консалтингового центра "Петербургская недвижимость".

Согласно данным, в указанный период реализовано 2,6 тыс. домов и участков. Темпы продаж можно сопоставить с 2020 и 2021 гг., когда за квартал заключали 2,5-3,2 тыс. сделок.

Весна и лето — традиционно наиболее активные периоды для покупки участка или коттеджа. В этом году, кроме того, девелоперы вывели на рынок новые проекты в наиболее популярном формате участков без подряда. Также росту спроса способствовало расширение числа ипотечных программ на загородном рынке. Ольга Трошева, директор "Петербургской недвижимости"

Больший интерес петербуржцы проявили к земельным участкам без подряда. Стоимость сотки на таких объектах – 100-200 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге вырос спрос на жилье премиум-класса на 16%.

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