В Петербурге вырос спрос на жилье премиум-класса на 16%

Количество сделок растет в уже сданных объектах (35%).

Продажи элитного жилья вросли на 16% в Петербурге в первом полугодии 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в консалтинговом центре "Петербургская недвижимость" (входит в Setl Group).

Количество сделок растет в уже сданных объектах (35%).

Высокий спрос на готовые объекты был обусловлен тем, что они составили более половины лотов в структуре предложения. Поэтому при наличии ликвидного готового продукта интерес покупателей фокусируется именно на нем. Ольга Трошева, директор компании "Петербургская недвижимость"

По данным эксперта, лидером по покупке жилья премиум-класса стал Петроградский район (73% сделок).

Ранее мы рассказывали о том, что во Фрунзенском районе идет борьба с заброшенными промзонами.

Фото: Piter.TV