В Петербурге вырос спрос на жилье премиум-класса на 16%

Продажи элитного жилья вросли на 16% в Петербурге в первом полугодии 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в консалтинговом центре "Петербургская недвижимость" (входит в Setl Group).
Количество сделок растет в уже сданных объектах (35%).
Высокий спрос на готовые объекты был обусловлен тем, что они составили более половины лотов в структуре предложения. Поэтому при наличии ликвидного готового продукта интерес покупателей фокусируется именно на нем.
Ольга Трошева, директор компании "Петербургская недвижимость"
По данным эксперта, лидером по покупке жилья премиум-класса стал Петроградский район (73% сделок).
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Фото: Piter.TV
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