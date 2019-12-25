Экс-игрок "Зенита" Изидор будет выступать за сборную Гаити

Он сыграет за команду на ЧМ-2026.

Бывший нападающий футбольного клуба "Зенит" Вильсон Изидор будет выступать за сборную Гаити. Об этом француз заявил в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам Изидора, который выступает за английский "Сандерленд", он получал много сообщений с просьбой сменить спортивное гражданство. Ранее футболист играл за юношеские сборные Франции, но не привлекался в главную команду. Сборная Гаити вышла на чемпионат мира-2026, где сыграет в одной группе с Бразилией, Марокко и Шотландией.

Я горд отныне быть частью сборной и иметь возможность чтить наш народ, нашу нацию. Вместе у нас есть возможность творить историю и пережить великие приключения. Вильсон Изидор, экс-игрок "Зенита"

Напомним, Вильсон Изидор играл за "Зенит" в сезоне 2023/24. В составе сине-бело-голубых нападающий стал чемпионом России. Он провел за клуб 26 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

