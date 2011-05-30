Семак заявил, что ему не стыдно за победу "Зенита" над махачкалинским "Динамо"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что ему не стыдно за победу команды над махачкалинским "Динамо" в матче первого этапа полуфинала пути регионов Кубка России по футболу. Его слова приводит пресс-служба сине-бело-голубых.

"Зенит" обыграл "Динамо" со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Джон Дуран. Семак отметил, что для уверенной победы нужно было больше забивать, а команда создала достаточно моментов.

За победу абсолютно не стыдно, она абсолютно заслуженная. Мы хотели забить с игры и моменты для этого были. Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

Отметим, что "Зенит" сыграет со "Спартаком" в матче второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России. Встреча состоится 7-9 апреля в Санкт-Петербурга.

