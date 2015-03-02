Мостовой заявил, что не достиг потолка в "Зените"

Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Андрей Мостовой заявил, что не достиг своего потолка. Его слова приводит пресс-служба сине-бело-голубых.

Мостовой высказался о своем недавнем достижении по количеству матчей "Зенит". По его словам, не так много игроков провел 200 матчей за клуб. Полузащитник отметил, что для него большая часть добиться такой цифры.

На пиковую форму еще не вышел, а ресурс у организма огромный. Желания, мотивации тоже много. Так что своего потолка я точно не достиг. Андрей Мостовой, полузащитник "Зенита"

Андрей Мостовой играет в "Зените" с 2019 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и трех Суперкубков России. Мостовой провел в нынешнем сезоне 26 матчей во всех турнирах и забил семь голов.

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)