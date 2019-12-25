Адамов установил рекорд для вратарей "Зенита"

Вратарь футбольного клуба "Зенит" Денис Адамов установил новый клубный рекорд. Об этом сообщает Telegram-канал "Цифроскоп".

В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые обыграли "Спартак" со счетом 2:0. Адамов отыграл пятый матч подряд без пропущенных голов в чемпионатах России. Отмечается, что это самая продолжительная непрерывная серия для вратарей "Зенита".

Напомним, Денис Адамов играет в "Зените" с 2023 года. В составе сине-бело-голубых вратарь стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В нынешнем сезоне Адамов провел 19 игр во всех турнирах и пропустил 10 мячей.

