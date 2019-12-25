"Палмейрас" хочет приобрести у "Зенита" Нино и Вендела

Бразильский клуб "Палмейрас" хочет приобрести у "Зенита" защитника Нино и полузащитника Вендела. Об этом сообщает издание Bolavip.

По информации источника, "Палмейрас" продвигается в переговорах о подписании двух футболистов. Бразильская сторона предлагает за двух игроков финансовую компенсацию и своего футболиста. При этом имя игрока, который может перейти в "Зенит", не уточняется. В случае заключения сделки Нино и Вендел могут присоединиться к "Палмейрасу" после открытия летнего трансферного окна.

Напомним, Нино играет в "Зените" с 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провел за клуб 21 матч во всех турнирах и забил один гол. У Вендела, который выступает за сине-бело-голубых с 2020 года, также один забитый мяч в 20 играх сезона.

