Орлов заявил, что ему было стыдно за "Зенит" в матче со "Спартаком"
Сегодня, 10:50
Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что ему было стыдно за "Зенит" в матче со "Спартаком" в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 2:0. В составе-сине-бело-голубые оба гола с пенальти забили Александр Соболев и Джон Дуран. Орлов отметил, что у команды не было плана на игру и дисциплины. Он назвал качество игры ужасным.

Мне было стыдно за команду Семака в первом тайме. Стыдно, понимаете? Ребята, на стадион пришли 57 тысяч зрителей. А "Спартак" вас просто возил до перерыва!

Геннадий Орлов, комментатор

Напомним, "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 45 очков после 21 тура и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

Ранее мы сообщали, что "Спартак" подаст жалобу на судейство по итогам матча с "Зенитом" из-за пенальти.

