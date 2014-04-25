Некоторые из людей были арестованы из-за нападений на сотрудников чрезвычайных служб.

В Лондоне в первый день карибского карнавала арестовали 90 человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Отмечается, что в первый день карнавала, который проходит в лондонском районе Ноттинг-Хилл, пострадали 15 офицеров. Никто из них не получил серьезных ранений. Также сообщается, что большая часть арестов были проведены по обвинению в хранении опасного оружия. Некоторые из людей были арестованы из-за нападений на сотрудников чрезвычайных служб.

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Видео: YouTube / TalkTV