В ходе рейда стражи правопорядка проверили документы у 73 иностранцев.

В Красноярске полиция выявила пять мигрантов-нелегалов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по региону.

Правоохранители провели рейд в Центральном районе города на объектах рыночной торговли. В мероприятии были задействованы сотрудники отдела по вопросам миграции, уголовного розыска, патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные полиции.

В ходе рейда стражи правопорядка проверили документы у 73 иностранцев. Трое из них нарушили правила въезда в РФ, один избегал прохождения иммиграционного контроля, а еще один уклонялся от вынесенного ему ранее судом наказания в виде самостоятельного выезда из страны. В отношении пяти мигрантов составили административные протоколы. Центральный районный суд вынес решение о депортации четырех иностранцев.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии задержали мужчину, незаконно перевозившего более 11 тысяч живых раков.

Видео: ГУВД по Красноярскому краю