Общая стоимость незаконно добытых биологических ресурсов составила более 1,5 млн рублей.

В Башкирии задержали мужчину, незаконно перевозившего более 11 тысяч живых раков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным следствия, вблизи деревни Ашит был остановлен автомобиль под управлением 48-летнего жителя Благовещенска. В багажнике иномарки полицейские обнаружили 26 мешков, содержимым которых оказались живые речные раки. Отмечается, что 80% из них оказались молодняком, вылов которого запрещен.

Общая стоимость незаконно добытых биологических ресурсов составила более 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. С фигуранта взято обязательство о явке. Изъятые речные раки отпущены в естественную среду обитания.

Ранее мы сообщали, что в Удмуртии задержали нетрезвого водителя.

Видео: МВД по Республике Башкортостан