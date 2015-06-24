В Башкирии задержали мужчину, незаконно перевозившего более 11 тысяч живых раков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По данным следствия, вблизи деревни Ашит был остановлен автомобиль под управлением 48-летнего жителя Благовещенска. В багажнике иномарки полицейские обнаружили 26 мешков, содержимым которых оказались живые речные раки. Отмечается, что 80% из них оказались молодняком, вылов которого запрещен.
Общая стоимость незаконно добытых биологических ресурсов составила более 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. С фигуранта взято обязательство о явке. Изъятые речные раки отпущены в естественную среду обитания.
Ранее мы сообщали, что в Удмуртии задержали нетрезвого водителя.
Видео: МВД по Республике Башкортостан
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