Также в салоне машины находился несовершеннолетний пассажир.

В Удмуртии задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Инцидент произошл в поселке Ува. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль "Лада Гранта", который вилял из стороны в сторону. За его рулем находился 38-летний мужчина, имевший признаки опьянения. Также в салоне машины находился несовершеннолетний пассажир. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержаны трое мигрантов по делу о подделке документов для получения кредитов.

Видео: МВД по Республике Удмуртия