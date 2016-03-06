В Удмуртии задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Инцидент произошл в поселке Ува. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль "Лада Гранта", который вилял из стороны в сторону. За его рулем находился 38-летний мужчина, имевший признаки опьянения. Также в салоне машины находился несовершеннолетний пассажир. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Москве задержаны трое мигрантов по делу о подделке документов для получения кредитов.
Видео: МВД по Республике Удмуртия
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все