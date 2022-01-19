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В Москве задержаны трое мигрантов по делу о подделке документов для получения кредитов

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На территории российской столицы задержаны трое мигрантов по уголовному делу о подделке документов для получения кредитов. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк. Она отметила, что один из иностранных граждан ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Иностранцы с помощью графических редакторов и оргтехники изготавливали большой ассортимент подделок — паспорта, миграционные карты, водительские удостоверения. Затем документы использовали для получения кредитных карт и хищения заёмных средств.

пресс-служба МВД РФ

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Фото и видео: МВД медиа

Теги: ирина волк, мвд, мигранты, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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