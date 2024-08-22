Под Симферополем Volkswagen врезался в столб

Одним из пострадавших в аварии стал 11-летний ребенок.

На территории Симферопольского района Крыма иномарка Volkswagen врезалась в столб, в результате чего пострадали два человека. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы местной Госавтоинспекции. Известно, что ДТП зафиксировано около трех часов дня 22 августа. Установлено, что юноша 1998 года рождения находился за рулем машины, которая двигалась по трассе "Симферополь – Алушта – Ялта". На 155-м километре, вблизи населенного пункта Перевальное, водитель не справился с управлением транспортным средством.

Травмы получили двое пассажиров легковушки 1976 и 2013 года рождения. Пострадавших доставили в больницы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. пресс-служба Госавтоинспеции по Крыму

С 22 августа изменится схема движения на трассе А-181 "Скандинавия" в Выборге.

Фото и видео: Госавтоинспекция Крыма