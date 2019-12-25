С 22 августа изменится схема движения на трассе А-181 "Скандинавия" в Выборге

Там будут проходить соревнования по триатлону "Выборгмен".

Схема движения на трассе А-181 "Скандинавия" в Выборге изменится на время спортивных мероприятий. Подробности сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 18:00 22 августа до 21:00 25 августа 2024 года временно изменится схема движения на участке федеральной дороги А-181 "Скандинавия". Там будут проходить соревнования по триатлону "Выборгмен". Крепостной мост будет закрыт для всех видов транспорта, движение по участку Петровской набережной и Петровскому мосту (входят в состав подъезда №2 к Выборгу) будет организовано в оба направления (в штатном режиме проезд здесь возможен только в сторону Торфяновки). Скорость движения по участку будет ограничена до 40 км/ч.

Для регулирования движения транспорта в период проведения мероприятия будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"