Петербургский художник представил в соцсетях набор LEGO "Деревня дураков"

В комментариях под постом началась массовая ностальгия по когда-то популярной передаче "Каламбур".

Петербургский художник Артём Бизяев поделился своей новой работой в социальной сети Twitter. Он представил аудитории LEGO-проект "Деревня дураков" из телепередачи "Каламбур". Об этом он написал в воскресенье, 30 мая, на своей странице в Twitter.

В комментариях под постом началась массовая ностальгия по когда-то популярной передаче "Каламбур".

"Каламбур" – это журнал видео-комиксов, состоящий из нескольких рубрик, в каждой из которых свои герои, и для каждой рубрики найдены уникальные режиссерские решения.

Ранее мы писали, что в Петербурге в очередной раз закрасили портрет Бродского.

Фото: Twitter / @ArtemBizyaev