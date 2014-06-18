Петербургский художник представил в соцсетях набор LEGO "Деревня дураков"

Петербургский художник Артём Бизяев поделился своей новой работой в социальной сети Twitter. Он представил аудитории LEGO-проект "Деревня дураков" из телепередачи "Каламбур". Об этом он написал в воскресенье, 30 мая, на своей странице в Twitter.
В комментариях под постом началась массовая ностальгия по когда-то популярной передаче "Каламбур".
"Каламбур" – это журнал видео-комиксов, состоящий из нескольких рубрик, в каждой из которых свои герои, и для каждой рубрики найдены уникальные режиссерские решения.
Ранее мы писали, что в Петербурге в очередной раз закрасили портрет Бродского.
Фото: Twitter / @ArtemBizyaev
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