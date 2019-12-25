В Петербурге в очередной раз закрасили портрет Бродского

Уличное творение закрасил сам создатель портрета.

В понедельник, 24 мая, в 81-ю годовщину со дня рождения Иосифа Бродского, в очередной раз закрасили портрет русского поэта на улице Пестеля. Об этом "Фонтанке" рассказал сам автор работы Олег Лукьянов. Отмечается, что на картине изображено очередное закрашивание портрета.

Как отметил Лукьянов, в России нет международного дня стрит-арта. Однако, по словам художника, можно считать, что 24 мая - неофициальный международный день уличной культуры. Он отметил, что портрет поэта можно закрашивать из раза в раз, однако скоро он появится на Манхэттене.

Лукьянов закрасил не только саму работу, но прошёлся краской по себе в знак создания легальности для уличного искусства. Кроме того, как отмечает сам художник, он планирует отмыть картину и продать её на благотворительном аукционе. Начать торги он хочет с 10 тыс. рублей. А сами денежные средства пойдут на легализацию стрит-арта.

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Фото: Instagram / @urbanfresco