ГАТИ выдала разрешение на установку первой стены для граффити в Петербурге

Именно на этой стене "уличные творцы" смогут без согласования комитета по градостроительству и архитектуре города нанести рисунок.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на производственные работы на территории под мостом Бетанкура в Петроградском районе. Именно там будет располагаться первая легальная специальная стена для граффити в Петербурге. Об этом сообщили в пятницу, 21 мая, в пресс-службе ГАТИ.

Именно на этой стене "уличные творцы" смогут без согласования комитета по градостроительству и архитектуре города нанести рисунок. К тому же, на территории пройдут работы по благоустройству. Власти города намерены установить велопарковки, дополнительные рампы, трибуны и ограждения.

Известно, что работы начнутся 24 мая этого года и завершатся 5 октября 2021 года. Заказчиком выступит администрация Петроградского района.

Ранее мы писали, что вторая стена для граффити в Петербурге планируется в парке "Зима-Лето" в Колпинском районе.

Фото: pixabay.com