В Петербурге появятся специальные зоны для граффити

Идею создать зоны для нанесения граффити ранее предложил комитет по градостроительству и архитектуре города.

В Петербурге начали реализацию городского проекта, в рамках которого будут созданы зоны для граффити. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в пресс-службе Смольного. Отмечается, что ближайшие зоны появятся в Колпинском и Петроградском районах.

Таким способом власти города намерены решить две проблемы: обезопасить фасады домов и дать "уличным художникам" пространство для творчества. Новые конструкции для граффити будут расположены в парке "Зима-Лето" в Колпинском районе и рядом со скейт-парком под мостом Бетанкура в Петроградском районе. Также власти Петербурга задумываются о создании зоны для граффити в Красногвардейском районе.

Идею создать специальные зоны для нанесения граффити ранее предложил комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Ранее мы писали, что в Кронштадте закрасили патриотическое граффити.

Фото: pixabay.com