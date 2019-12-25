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В Петербурге появятся специальные зоны для граффити
Сегодня, 17:29
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kraratau27

В Петербурге появятся специальные зоны для граффити

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Идею создать зоны для нанесения граффити ранее предложил комитет по градостроительству и архитектуре города.

В Петербурге начали реализацию городского проекта, в рамках которого будут созданы зоны для граффити. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в пресс-службе Смольного. Отмечается, что ближайшие зоны появятся в Колпинском и Петроградском районах. 

Таким способом власти города намерены решить две проблемы: обезопасить фасады домов и дать "уличным художникам" пространство для творчества. Новые конструкции для граффити будут расположены в парке "Зима-Лето" в Колпинском районе и рядом со скейт-парком под мостом Бетанкура в Петроградском районе. Также власти Петербурга задумываются о создании зоны для граффити в Красногвардейском районе. 

Идею создать специальные зоны для нанесения граффити ранее предложил комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга. 

Ранее мы писали, что в Кронштадте закрасили патриотическое граффити.

Фото: pixabay.com 

Теги: благоустройство петербурга, граффити
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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