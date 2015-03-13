В четверг, 6 мая, в Кронштадте закрасили патриотическое граффити "Наша победа" на Красной улице. Об этом сообщили в группе "Подслушано Кронштадт".
Коммунальщики закрасили граффити черной краской. Теперь на его месте располагается баннер, который посвящен 80-летию Таллинского перехода, военно-морской операции начала Великой Отечественной войны. Жители Кронштадта этим недовольны, в комментариях пользователи отреагировали соответствующе.
"Честно, я не понимаю, как рука людей поднялась закрасить данное граффити. Для меня это просто неуважение…", - написала автор поста.
По словам главы МО "Кронштадт" Наталии Чашиной, заменить граффити на баннер решили потому, что стрит-арт был в плохом состоянии. Он потрескался и выцвел.
Место размещения баннеров согласовано с руководством компании "Оборонэнерго".
Недавно мы писали, что граффити с Навальным в Пушкарском саду оперативно закрасили.
Ранее Piter.tv писал, что фонд президентских грантов поддержал НКО Ленобласти. Регион получит дополнительные 20 миллионов рублей на развитие социальных инициатив.
Фото: Вконтакте / "Подслушано в Кронштадте"
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