Теперь на его месте располагается баннер, который посвящен 80-летию Таллинского перехода.

В четверг, 6 мая, в Кронштадте закрасили патриотическое граффити "Наша победа" на Красной улице. Об этом сообщили в группе "Подслушано Кронштадт".

Коммунальщики закрасили граффити черной краской. Теперь на его месте располагается баннер, который посвящен 80-летию Таллинского перехода, военно-морской операции начала Великой Отечественной войны. Жители Кронштадта этим недовольны, в комментариях пользователи отреагировали соответствующе.

"Честно, я не понимаю, как рука людей поднялась закрасить данное граффити. Для меня это просто неуважение…", - написала автор поста.

По словам главы МО "Кронштадт" Наталии Чашиной, заменить граффити на баннер решили потому, что стрит-арт был в плохом состоянии. Он потрескался и выцвел.

Место размещения баннеров согласовано с руководством компании "Оборонэнерго".

Недавно мы писали, что граффити с Навальным в Пушкарском саду оперативно закрасили.

Ранее Piter.tv писал, что фонд президентских грантов поддержал НКО Ленобласти. Регион получит дополнительные 20 миллионов рублей на развитие социальных инициатив.

Фото: Вконтакте / "Подслушано в Кронштадте"