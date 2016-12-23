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Фонд президентских грантов поддержал НКО Ленобласти
Сегодня, 12:43
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kraratau27

Фонд президентских грантов поддержал НКО Ленобласти

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Регион получит дополнительные 20 миллионов рублей на развитие социальных инициатив.

Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области на конкурсной основе распределит выделенные на поддержку некоммерческих организаций двадцать миллионов рублей, сообщает пресс-служба Правительства ЛО. Грант нацелен на стимулирование и развитие гражданского общества и частных инициатив в социальной сфере. 

Для проведения конкурса предусмотрено создание специальной интернет-площадки. В ходе ее разработки уделяется особое внимание доступности и прозрачности всех проводимых на ней этапов конкурса: желающие смогут наблюдать за отбором, оценкой и окончательным выбором проектов онлайн. Дополнительные средства, выделенные области, также позволят провести гораздо большее количество конкурсов и поспособствовать реализации большего количества различных проектов. 

Президентский грант является положительным ответом на заявку Ленинградской области на условиях 50% софинансирования и одновременно продолжением социально-ориентированной политики Правительства области, ранее представившего новый порядок вручения грантов некоммерческим организациям. Значительно упрощается подготовка документов для желающих получить грант, разрабатываются методические рекомендации для экспертов, оценивающих проекты. 

В 2021 году президентские гранты уже напрямую получили 19 некоммерческих организаций Ленобласти. Они реализуют проекты в сфере здорового образа жизни, помогают детям-инвалидам, развивают в регионе стрит-арт, иппотерапию и осуществляют многие другие социально значимые проекты. 

Социальные инициативы все чаще получают поддержку правительства на федеральном и региональном уровнях. Так, например, недавно грант губернатора Ленинградской области был направлен на благоустройство родников региона.

Теги: гражданская инициатива, нко, нко ленобласти, президентский грант, социальные проекты
Категории: Новости Ленинградской области,

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