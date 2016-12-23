Фонд президентских грантов поддержал НКО Ленобласти

Регион получит дополнительные 20 миллионов рублей на развитие социальных инициатив.

Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области на конкурсной основе распределит выделенные на поддержку некоммерческих организаций двадцать миллионов рублей, сообщает пресс-служба Правительства ЛО. Грант нацелен на стимулирование и развитие гражданского общества и частных инициатив в социальной сфере.

Для проведения конкурса предусмотрено создание специальной интернет-площадки. В ходе ее разработки уделяется особое внимание доступности и прозрачности всех проводимых на ней этапов конкурса: желающие смогут наблюдать за отбором, оценкой и окончательным выбором проектов онлайн. Дополнительные средства, выделенные области, также позволят провести гораздо большее количество конкурсов и поспособствовать реализации большего количества различных проектов.

Президентский грант является положительным ответом на заявку Ленинградской области на условиях 50% софинансирования и одновременно продолжением социально-ориентированной политики Правительства области, ранее представившего новый порядок вручения грантов некоммерческим организациям. Значительно упрощается подготовка документов для желающих получить грант, разрабатываются методические рекомендации для экспертов, оценивающих проекты.

В 2021 году президентские гранты уже напрямую получили 19 некоммерческих организаций Ленобласти. Они реализуют проекты в сфере здорового образа жизни, помогают детям-инвалидам, развивают в регионе стрит-арт, иппотерапию и осуществляют многие другие социально значимые проекты.

Социальные инициативы все чаще получают поддержку правительства на федеральном и региональном уровнях. Так, например, недавно грант губернатора Ленинградской области был направлен на благоустройство родников региона.