На благоустройство родников Ленобласти выделен грант губернатора

В 2021 году в рамках экологического проекта «Чистые родники Ленинградской области» усилиями ресурсного центра «Мастерская свободы» планируется обустроить территорию вблизи 15 родников.

Для проведения эко-субботников и создания возле источников комфортной зоны отдыха со столами, скамейками и информационными щитами губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко был выделен специальный грант.

Проект охватывает 10 различных районов региона и будет проводиться с июня по сентябрь.

Сотрудники и волонтеры "Мастерской свободы" при поддержке петербургских блогеров планируют посещать избранные источники еженедельно в течение лета для осуществления всех планов в рамках проекта.

Ранее для защиты родников Ленинградской области предлагалось ввести программу "Чистые родники - здоровая Балтика", предполагающую инвентаризацию и мониторинг источников, создание онлайн-карты родников, выработку соответствующей нормативной базы для создания законодательной инициативы.

Фото: PixaBay