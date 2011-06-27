Петербургский художник создал Lego, посвященное ипотеке

Художник из Петербурга Артём Бизяев представил в Instagram свой новый Lego-проект под названием "33 квадратных метра". Источником вдохновения стала взлетевшая в цене недвижимость.
Старая-добрая вторичка стала милее некуда, лол.
Написал художник, намекая на то, что новостройки сильно подорожали
На картинке представлена семья: отец, мать, бабушка, дедушка и ребенок. Все они сидят на маленькой кухне за одним большим столом. Пользователи интернета назвали это "гениальной идеей" и потребовали себе такое Lego.
Ранее петербургский художник представил в соцсетях набор LEGO "Деревня дураков".
Фото: Instagram / oleg.legov
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