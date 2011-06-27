Петербургский художник создал Lego, посвященное ипотеке

Источником вдохновения стала взлетевшая в цене недвижимость.

Художник из Петербурга Артём Бизяев представил в Instagram свой новый Lego-проект под названием "33 квадратных метра". Источником вдохновения стала взлетевшая в цене недвижимость.

Старая-добрая вторичка стала милее некуда, лол. Написал художник, намекая на то, что новостройки сильно подорожали

На картинке представлена семья: отец, мать, бабушка, дедушка и ребенок. Все они сидят на маленькой кухне за одним большим столом. Пользователи интернета назвали это "гениальной идеей" и потребовали себе такое Lego.

Ранее петербургский художник представил в соцсетях набор LEGO "Деревня дураков".

Фото: Instagram / oleg.legov