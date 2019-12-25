Первый канал перезапустит "Поле чудес" с новым названием

Леонид Якубович останется в роли ведущего.

Первый канал принял решение перезапустить телевизионное шоу "Поле чудес" с новым названием. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

Так, начиная с января следующего года в эфире Первого канала будет выходить телешоу "Наше Поле Чудес". Отмечается, что Леонид Якубович останется в роли ведущего.

Тридцать один год программе – это так много, что не грех и встряхнуться. Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю. Леонид Якубович, телеведущий

Принятие такого решение объяснили "нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях". Вещатель достиг договоренности о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину "Wheel Of Fortune", от которой отталкивались авторы при создании "Поле чудес".

Ранее Пелагея высказалась о замене Градского в шоу "Голос".

Фото: ВК/Первый канал