Максим Галкин* заявил, что не торгует совестью после включения его в список иноагентов

Артист рассказал о своем отношении о включении в список иноагентов.

Российский юморист Максим Галкин заявил, что не торгует совестью после включения министерством юстиции РФ его в список физических лиц-иностранных агентов. В собственном аккаунте в социальных сетях. По словам артиста, он не считает себя иноагентом, так как не ведет никакой политической деятельности, а также много лет не получает денежные средства от проведенных на территории Украины концертов.

Я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой. Я делаю это уже 28 лет. Начинал еще при Ельцине. Если я обращаюсь к своим подписчикам и зрителям вне жанра и сцены, то делаю это абсолютно искренне, оставаясь честным перед самим собой. Максим Галкин, комик

Звезда шоу-бизнеса полагает, что повод о признании его иноагентом абсолютно надуман. При этом он не планирует завершать свою профессиональную карьеру из-за существующей политической конъюнктуры. Обращаясь к Минюсту РФ, комик подчеркнул, что невозможно купить честность и искренность у приличных людей. Он добавил, что не продает свое мнение, как и не покупает чужое.

Максим Галкин поблагодарил поклонников за концерт в Лондоне.

Фото и видео: Telegram / BAZA