Ленобласть оказалось в числе регионов с наибольшим количеством нераспроданного жилья

На протяжении последних лет на рынке недвижимости наблюдается тревожная тенденция: доля проданных квартир в новостройках, которые сдаются в том же году, стабильно сокращается. Согласно данным "Известий", если в феврале 2021 года застройщики реализовывали около 70% площадей в таких домах, то к февралю 2026 года этот показатель упал до 51%. Промежуточные итоги также демонстрируют спад: 66% в 2022-м и 52% в 2025 году. В статистике учитывались только квартиры, официально выведенные в продажу.

Общая ситуация на рынке выглядит схожим образом. Доля распроданных площадей по всем строящимся объектам снизилась с 47% в 2021 году до 32% к 2025–2026 годам (после падения до 42% в 2022-м и 34% в 2024-м).

Наиболее остро проблема переизбытка предложения стоит в регионах с высокой строительной активностью и мегаполисах. Например, в Ленинградской области объем нераспроданного жилья достигает 76%.

