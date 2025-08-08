  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:58
108
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На улице Декабристов задержан водитель Haval, скрывший госномера

0 0

В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 2.1 ст. 12.2 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти привлекли к ответственности мужчину, который скрыл номера на своем автомобиле. 

Водителя машины Haval в возрасте 35 лет остановили 8 августа на улице Декабристов, на государственных регистрационных знаках была установлена откидная рамка. В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 2.1 ст. 12.2 КоАП РФ. 

Ответственность предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет с конфискацией указанного оборудования. 

Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти 17-летний нарушитель на Ниве пытался уйти от погони полицейских. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: госномера, улица декабристов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии