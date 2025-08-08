На улице Декабристов задержан водитель Haval, скрывший госномера

В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 2.1 ст. 12.2 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти привлекли к ответственности мужчину, который скрыл номера на своем автомобиле.

Водителя машины Haval в возрасте 35 лет остановили 8 августа на улице Декабристов, на государственных регистрационных знаках была установлена откидная рамка. В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 2.1 ст. 12.2 КоАП РФ.

Ответственность предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет с конфискацией указанного оборудования. Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

