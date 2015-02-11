Задержан молодой водитель, друзья которого решили пошутить и перевернули госномера в Петербурге

За нарушение на 21-летнего парня составили административный материал.

В Петербурге шутка друзей закончилась для владельца машины административными штрафами. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Накануне в интернете появилась фотография, на которой водитель двигался на автомобиле с перевернутыми государственными регистрационными знаками. Сотрудники МВД России не оставили нарушение без внимания.

А 29 мая водителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. На 21-летнего парня составили административный материал. Кроме того, он был привлечен к ответственности за неуплату штрафов и отсутствие полиса ОСАГО.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники ГИБДД задержали водителя, который выехал на "встречку" на Песочной набережной.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти