В Ленобласти 17-летний нарушитель на Ниве пытался уйти от погони полицейских

Нарушителем оказался 17-летний местный житель, студент-второкурсник технической академии.

В Ленобласти полицейские задержали 17-летнего нарушителя, пытавшегося уйти от погони на Ниве. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

На окраине посёлка Сельцо Волосовского района около 23:00 экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль Нива, водитель которого совершал странные манёвры, виляя из стороны в сторону. Полицейские предприняли попытку остановить отечественный внедорожник, однако находившийся за рулём водитель проигнорировал их требование и продолжил движение. Сотрудники Госавтоинспекции начали преследование правонарушителя.

В процессе погони водителю неоднократно сообщалось о необходимости остановиться, однако тот продолжал скрываться на высокой скорости, создавая угрозу жизни и здоровью других участников движения.

У дома 82 в посёлке Сельцо полицейскими после устного предупреждения был произведён один выстрел из табельного оружия вверх и несколько прицельных по колёсам преследуемого автомобиля. Транспортное средство получило механические повреждения, и лихач был вынужден остановиться. Он попытался скрыться бегством, но был задержан правоохранителями.

Нарушителем оказался 17-летний местный житель, студент-второкурсник технической академии. Машина, ключи от которой юноша взял без разрешения, принадлежит его маме.

В отношении молодого человека составлены административные материалы за езду без права управления транспортным средством, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а также несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой.

Автомобиль помещён на специализированную стоянку.

Ранее в Ленобласти с погоней задержали мотоциклиста без прав.

Видео: МВД по СПб и ЛО