В Ленобласти с погоней задержали мотоциклиста без прав

Кроме того, у водителя были выявлены признаки опьянения, однако, он отказался от освидетельствования.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали мотоциклиста без прав в Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Экипаж ДПС 29 июля в районе деревни Нурма Ленинградской области заметили мотоциклиста, который двигался по дороге с двусторонним движением во встречном направлении. Инспекторы попытались остановить мужчину, но 34-летний мотоциклист на требование не отреагировал и продолжил движение дальше, пытаясь скрыться. Во время ухода от погони байкер совершил столкновение с патрульным автомобилем, после чего мужчина был задержан сотрудниками полиции. В результате ДТП пострадавших нет.

Оказалось, что у водителя нет прав для управления мототехникой, а также его транспорт не зарегистрирован. Кроме того, у водителя были выявлены признаки опьянения, однако, он отказался от освидетельствования.

На "гонщика" составлены административные материалы за неповиновение сотруднику полиции, отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управление незарегистрированным транспортным средством, а также за выезд на "встречку".

С начала года в Петербурге и Ленобласти проверили 7 тыс. авто с иностранными госномерами.

Видео: Telegram/ Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО