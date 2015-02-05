С начала года в Петербурге и Ленобласти проверили 7 тыс. авто с иностранными госномерами

Порядка 100 транспортных средств помещены на специализированную стоянку.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти проверили иностранные госномера на автомобилях. С начала года вынесли свыше 2,5 тыс. постановлений о назначении административных наказаний на сумму более 4 млн рублей.

Всего остановили для проверки 7 тыс. машин, составлено 3 тыс. административных материалов по разным статьям. Порядка 100 транспортных средств помещены на специализированную стоянку.

А еще свыше 4,5 тыс. авто внесли в единую базу МВД России, на них начнут автоматически приходить административные штрафы за нарушения ПДД.

Ранее мы рассказывали о том, что штрафы для водителей петербургских автобусов за использование телефона могут увеличить в 10 раз.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти