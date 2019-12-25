Раскрыто убийство 2003 года, совершенное в квартире на Декабристов

У дома 95 по улице Римского-Корсакова 8 апреля подозреваемого задержали.

Петербургские полицейские раскрыли убийство, совершенное более 20 лет назад в Адмиралтейском районе. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 14 ноября 2003 года поступило сообщение об убийстве 23-летней девушки в квартире дома 29 по улице Декабристов. На теле погибшей были обнаружены множественные ножевые ранения. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Тогда полицейским раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

В марте 2025 года следственными органами было вынесено постановление о переквалификации уголовного дела по п. "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом).

Правоохранителями была получена оперативная информация о причастности к этому преступлению 52-летнего неработающего жителя Красносельского района. У дома 95 по улице Римского-Корсакова 8 апреля подозреваемого задержали.

Установлено, что 14 ноября мужчина, находясь в квартире дома по улице Декабристов, в ходе конфликта со своей знакомой, возникшего на почве неприязненных отношений, нанес ей множественные ножевые ранения в грудь и спину, после чего похитил её ноутбук, мобильный телефон и с места происшествия скрылся.

В Петербурге мужчин подозревают в планировании убийства двух человек ради квартиры на Марата.

Фото: Piter.tv