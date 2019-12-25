На набережной Обводного канала случился пожар на производстве

В Адмиралтейском районе сегодня, 30 августа, произошел пожар. На набережной Обводного канала в доме 229 случилось возгорание на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:06. В производственном помещении площадью 70 квадратных метров происходило тление обстановки на площади пять квадратных метров.
С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пламя за полчаса.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на Скороходовской улице горел одноэтажный дом.
Фото: Piter.tv
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