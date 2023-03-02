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На Скороходовской улице горел одноэтажный дом
Сегодня, 10:50
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На Скороходовской улице горел одноэтажный дом

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С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

В Петродворцовом районе сегодня, 30 августа, произошел пожар. На Скороходовской улице в доме № 7 полыхала кровля. Огонь охватил 40 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 06:59. Выяснилось, что пламя вспыхнуло в одноэтажном доме.

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. В  08:13 пожар был ликвидирован.      

В результате случившегося никто не пострадал. Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в четырехкомнатной квартире на Тихоокеанской произошел пожар.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в квартире, скороходовская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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