На Скороходовской улице горел одноэтажный дом

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

В Петродворцовом районе сегодня, 30 августа, произошел пожар. На Скороходовской улице в доме № 7 полыхала кровля. Огонь охватил 40 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 06:59. Выяснилось, что пламя вспыхнуло в одноэтажном доме.

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. В 08:13 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в четырехкомнатной квартире на Тихоокеанской произошел пожар.

Фото: Piter.tv