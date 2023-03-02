В четырехкомнатной квартире на Тихоокеанской произошел пожар

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

В Выборгском районе сегодня, 30 августа, произошел пожар. На Тихоокеанской улице в доме № 14, корпус 2, в одной из квартир были видны языки пламени. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:38. В комнате площадью 15 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 5 "квадратов".

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. Пожарные ликвидировали пламя за 33 минуты.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Софийской улице загорелся автобус.

Фото: Piter.tv