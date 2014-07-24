На Софийской улице загорелся автобус

Во Фрунзенском районе вечером 29 августа произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании у дома 36 по Софийской улице поступила на пульт спасателей в 22:02. В автобусе полыхало водительское сиденье. С огнем справились уже к 22:25.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее мы рассказывали о том, что на Туристской улице горел балкон.
Фото: Piter.TV
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