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На Софийской улице загорелся автобус
Сегодня, 22:56
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На Софийской улице загорелся автобус

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По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Во Фрунзенском районе вечером 29 августа произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании у дома 36 по Софийской улице поступила на пульт спасателей в 22:02. В автобусе полыхало водительское сиденье. С огнем справились уже к 22:25. 

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Туристской улице горел балкон. 

Фото: Piter.TV 

Теги: горел автобус, софийская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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