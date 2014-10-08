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На Туристской горел балкон
Сегодня, 12:03
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На Туристской горел балкон

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Пламя охватило четыре "квадрата".

Сегодня, 29 августа, в Приморской районе произошел пожар. На Туристской улице в доме № 38 полыхал балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:08.С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

Пожарные потушили четыре "квадрата" за 42 минуты. Они уехали с места случившегося в 11:50.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на Васильевском острове накануне днем горел склад.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар на туристской
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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