На Туристской горел балкон

Пламя охватило четыре "квадрата".

Сегодня, 29 августа, в Приморской районе произошел пожар. На Туристской улице в доме № 38 полыхал балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:08.С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

Пожарные потушили четыре "квадрата" за 42 минуты. Они уехали с места случившегося в 11:50.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Васильевском острове накануне днем горел склад.

Фото: Piter.tv