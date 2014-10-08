На Туристской горел балкон

Сегодня, 29 августа, в Приморской районе произошел пожар. На Туристской улице в доме № 38 полыхал балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:08.С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.
Пожарные потушили четыре "квадрата" за 42 минуты. Они уехали с места случившегося в 11:50.
В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на Васильевском острове накануне днем горел склад.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все