Под окнами дома на Жени Егоровой нашли обезглавленное тело

В Выборгском районе Петербурга местные жители обнаружили тело мужчины без головы. Об этом пишет днем 26 января tg-канал "Mash на Мойке".

Труп был найден под окнами дома по улице Жени Егоровой. По предварительным данным, обезглавливание могло произойти в результате падения с высоты. На месте происшествия работают следователи и экстренные службы, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV