Под окнами дома на Жени Егоровой нашли обезглавленное тело
Сегодня, 14:26
На месте происшествия работают следователи и экстренные службы.

В Выборгском районе Петербурга местные жители обнаружили тело мужчины без головы. Об этом пишет днем 26 января tg-канал "Mash на Мойке". 

Труп был найден под окнами дома по улице Жени Егоровой. По предварительным данным, обезглавливание могло произойти в результате падения с высоты. На месте происшествия работают следователи и экстренные службы, все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: тело пропавшей в США россиянки нашли в квартире в Сиэтле после недели поисков. Официально признаков насильственной смерти не установлено. Связь с женщиной оборвалась 1 января. 

Фото: Piter.TV 

