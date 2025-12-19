Тело пропавшей в США россиянки нашли в квартире в Сиэтле после поисков

Россиянку Наталью Хованскую обнаружили мертвой спустя недели молчания.

Пропавшую в Соединенных Штатах гражданку России Наталью Хованскую нашли мертвой в ее квартире в Сиэтле, поиски длились более двух недель. Об этом сообщает КП-Петербург.

39-летняя Наталья Хованская проживала в районе Фаунтлерой. Связь с ней оборвалась 1 января, после телефонного разговора с родителями в России. Женщина сообщила, что собирается выйти за продуктами, после чего перестала отвечать на звонки и сообщения. Родственники обратились за помощью, к поискам подключились русскоязычные волонтеры, средства массовой информации, частный детектив и сотрудники консульства.

Тело Натальи обнаружили в ее квартире. По информации, переданной семье, проведено вскрытие, предварительной причиной смерти назван сердечный приступ. Официально признаков насильственной смерти не установлено. Ранее Наталья обращалась в полицию с заявлением на мужа, гражданина США, сообщая о побоях. В отношении супруга действовали ограничения на приближение, также суд обязал его оказывать материальную поддержку. После обнаружения тела американская полиция сообщила, что муж к произошедшему не причастен.

Родители женщины подтвердили получение информации о гибели дочери через дипломатические каналы. По их словам, принято решение о кремации, после чего прах планируют передать семье. Обстоятельства произошедшего остаются предметом обсуждения, дополнительных официальных комментариев от правоохранительных органов США на данный момент не поступало.

Ранее посольство России взяло на контроль поиски пропавшей в Сиэтле Натальи Хованской.

Фото: предоставлено "КП"