Перед судом ответит мужчина, угрожавший убийством знакомой на Шотмана

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 27 января.

В конце прошлого года фигурант поссорился со своей знакомой в квартире дома по улице Шотмана. В какой-то момент он начал угрожать женщине пластиковым черенком для совка. Потерпевшая оттолкнула злоумышленника и вызвала полицию.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

