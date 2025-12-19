  1. Главная
Перед судом ответит мужчина, угрожавший убийством знакомой на Шотмана
Сегодня, 16:54
Добавить в Яндекс.Новости

Потерпевшая оттолкнула злоумышленника и вызвала полицию.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 27 января. 

В конце прошлого года фигурант поссорился со своей знакомой в квартире дома по улице Шотмана. В какой-то момент он начал угрожать женщине пластиковым черенком для совка. Потерпевшая оттолкнула злоумышленника и вызвала полицию. 

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы задержали жителя Петербурга, который показывал оружие посетителям бара. Изъятый карабин "Сайга" находился в розыске. 

Фото: Piter.TV 

Теги: угроза убийством, улица шотмана
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

