Росгвардейцы задержали жителя Петербурга, который показывал оружие посетителям бара
Сегодня, 14:59
Росгвардейцы задержали жителя Петербурга, который показывал оружие посетителям бара

Было установлено, что изъятый карабин "Сайга" находится в розыске.

Росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, который демонстрировал оружие гостям бара на Ленинском проспекте. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 11 января персонал заведения заметил, как 45-летний злоумышленник достал незаряженные карабин и травматический пистолет, при этом передергивая затворы оружия. Сотрудники воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. Вооруженного правонарушителя оперативно поймал наряд вневедомственной охраны. 

Было установлено, что изъятый карабин "Сайга" находится в розыске. Инициировали его полицейские Красносельского района. Задержанного ранее судили за угрозу убийством. 

Ранее на Piter.TV: у подозреваемого в убийстве трех человек в Петербурге нашли место конспиративного хранения оружия. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

