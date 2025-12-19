Росгвардейцы задержали жителя Петербурга, который показывал оружие посетителям бара

Было установлено, что изъятый карабин "Сайга" находится в розыске.

Росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, который демонстрировал оружие гостям бара на Ленинском проспекте. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 11 января персонал заведения заметил, как 45-летний злоумышленник достал незаряженные карабин и травматический пистолет, при этом передергивая затворы оружия. Сотрудники воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. Вооруженного правонарушителя оперативно поймал наряд вневедомственной охраны.

Было установлено, что изъятый карабин "Сайга" находится в розыске. Инициировали его полицейские Красносельского района. Задержанного ранее судили за угрозу убийством.

Ранее на Piter.TV: у подозреваемого в убийстве трех человек в Петербурге нашли место конспиративного хранения оружия.

Фото: пресс-служба Росгвардии