У подозреваемого в убийстве трех человек в Петербурге нашли место конспиративного хранения оружия

В Петербурге следствием установлено место сокрытия оружия, использованного при убийстве троих человек и попытке расправы ещё с одним мужчиной в 2003 году. Эту информацию предоставила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

В рамках расследования уголовного дела были арестованы четверо подозреваемых, двое из которых являются муниципальными служащими образования "Дачное", а двое других жителями данного района.

Во время осмотра служебного кабинета одного из фигурантов следствия найден тайник, оборудованный внутри стены, в котором хранились боеприпасы, взрывчатые устройства и гранатомёты. Вся обнаруженная боевая техника направлена на экспертизу специалистами следственного отдела.

Расследование продолжается, выясняются подробности происшедших преступлений и устанавливаются все возможные участники преступной группы.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу