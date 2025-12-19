Бастрыкин заинтересован нарушением жилищных прав сироты в Петербурге

Уточняется, что горожанке не предоставили положенную по закону квартиру.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался обращением о нарушении жилищных прав сироты в Петербурге. Девушка связалась с Информационным центром ведомства во "ВКонтакте".

Уточняется, что горожанке не предоставили положенную по закону квартиру. Длительное время профильные структуры отказывают ей во включении в специализированную очередь. Ссылаются они на наличие регистрации в жилище, принадлежащем родственникам. В этом году собственники планируют продать его.

Следователи Северной столицы начали процессуальную проверку.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Дмитрию Анатольевичу Иванову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Пресс-служба СК РФ

Фото: пресс-служба СК РФ