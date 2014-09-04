У жителя Петербурга не получилось отсудить 9 тыс. рублей с коммунальщиков за испортившиеся продукты

Коммунальные платежи оплачиваются примерно раз в пять месяцев.

Мировой судья Петербурга рассмотрела гражданское дело по иску местного жителя к ООО "Управление ЖКХ" о защите прав потребителей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 26 декабря.

У мужчины есть квартира во Всеволожском районе Ленобласти, постоянно там никто не живет. Коммунальные платежи оплачиваются примерно раз в пять месяцев. В апреле собственник приехал в жилище, чтобы отметить день рождения, однако обнаружил в холодильнике и морозилке испорченные продукты на общую сумму 9,1 тыс. рублей. Так, петербуржец просил вернуть ему эти деньги и компенсировать моральный вред в размере 30 тыс. рублей. А девушка мужчины дополнила, что разморозились манты и котлеты.

Коммунальщики направляли извещения о наличии задолженности за электроэнергию. Мировой судья отказала истцу.

Ранее мы рассказывали о том, что суд в Петербурге снова встал на сторону покупателя при покупке квартиры по "схеме Долиной".

Фото: Piter.TV