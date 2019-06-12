Суд в Петербурге снова встал на сторону покупателя при покупке квартиры по "схеме Долиной"

Суд установил, что договор купли-продажи содержал пункт о свободном волеизъявлении сторон и отсутствии недобросовестных условий.

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес решение по двум взаимным искам: Татьяны Зайченко к Ольге Алексеевой о признании недействительным договора купли-продажи квартиры и Ольги Алексеевой к Татьяне Зайченко о выселении и компенсации долга. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Татьяна Зайченко утверждает, что сделка по покупке недвижимости, заключенная 5 декабря 2023 года, состоялась под воздействием мошенничества, поскольку она ошибочно считала, что участвует в фиктивной операции, организованной правоохранительными органами. Она перечислила продавцу 7 миллионов рублей, считая, что деньги идут на счёт Федеральной службы безопасности.

Ольга Алексеева, владеющая квартирой, подала иск о выселении Зайченко и возмещении задолженности, основываясь на договоре краткосрочной аренды, действовавшем с 18 по 21 декабря 2023 года. Т. Зайченко продолжала занимать помещение после окончания указанного срока.

В процессе слушания Зайченко скорректировала исковые требования, настаивая на признании сделки ничтожной ввиду обмана. Уголовное дело по данному факту уже возбуждено, Зайченко официально признана пострадавшей стороной. Алексеева уточнила требования, потребовав выселения Зайченко и взыскания долгов за проживание в квартире с 22 декабря 2023 года по ноябрь 2025 года на общую сумму 300 тысяч рублей.

Суд установил, что договор купли-продажи содержал пункт о свободном волеизъявлении сторон и отсутствии недобросовестных условий. Истец не опровергла факты подписания документа и получения денежных средств. Суд также принял во внимание последовательность действий Зайченко после оформления сделки: подписание агентского соглашения, прекращение регистрации, обращение в психоневрологический диспансер, сдача помещения в аренду и дальнейшее использование полученных средств.

Исследуя обстоятельства, суд не обнаружил признаков осведомленности Алексеевой о факте обмана Зайченко либо участия последней в мошенничестве.

Исходя из представленных аргументов, суд отклонил требование Зайченко признать сделку купли-продажи недействительной и удовлетворил требования Алексеевой: Зайченко обязана освободить жилое помещение и выплатить задолженность в сумме 300 тысяч рублей.

