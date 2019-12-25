На улице Шотмана петербуржец разбил голову обидчику 14-летней школьницы

По словам задержанного, его неприятель изнасиловал девочку, когда был пьян.

На улице Шотмана петербуржец избил обидчика 14-летней школьницы. Задержанный заявил, что отомстил знакомому, который изнасиловал девочку. Всех участников конфликта задержали и опросили.

По информации Piter.tv, 23-летний молодой человек, которого отлупил приятель, после совместного распития алкоголя с двумя школьницами надругался над одной из них. Его товарищ, узнав о случившемся, решил отомстить за пострадавшую и избил извращенца.

В результате драки подозреваемый в изнасиловании подростка попал в больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану затылка. После получения медпомощи мужчину доставили в полицейский участок.

Подробности устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv