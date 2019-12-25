В Невском районе хулиган с ножом не выпускал из квартиры ее владельца

Мужчина требовал, чтобы брат удерживаемого в квартире вернул ему долг.

В четверг, 20 октября, в Невском районе полицейские спасли мужчину, которого насильно удерживал в квартире дебошир. Инцидент произошел на улице Бабушкина в доме № 111. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Выяснилось, что собственнику квартиры угрожал убийством 37-летний злоумышленник. Вооружившись двумя ножами, он требовал, чтобы брат удерживаемого в квартире вернул ему долг.

Правоохранители сумели открыть дверь в квартиру, выгнали из нее хулигана и забрали у него два ножа. Подозреваемого доставили в участок. Против него возбудили уголовное дело.

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Фото: Piter.tv