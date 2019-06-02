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В квартире на аллее Поликарпова двое мигрантов избили и обокрали двух женщин
Сегодня, 12:03
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В квартире на аллее Поликарпова двое мигрантов избили и обокрали двух женщин

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Пострадавшие попали в больницу.

Сотрудники полиции задержали мигрантов, которые напали на двух женщин в Приморском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел 18 октября. 51-летняя петербурженка обратилась к стражам порядка и рассказала, что в квартире дома 3 по аллее Поликарпова двое мужчин избили её и подругу. Злоумышленники украли у женщин украшения и деньги. Пострадавшие попали в больницу.

Стражи порядка проверили информацию и возбудили уголовное дело. В четверг, 20 октября, они нашли злоумышленников на улице Генерала Хрулева. Подозреваемых доставили в участок. Известно, что фигурантами уголовного дела стали 29-летний и 34-летний мигранты.

Ранее на Piter.tv: во время операции "Нелегал-2022" полицейские выявили 4 тыс. нарушений миграционного законодательства.

Фото: Piter.tv

Теги: аллея поликарпова, мигранты избили дух женщин, обокрали, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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