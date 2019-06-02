  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время операции "Нелегал-2022" полицейские выявили 4 тыс. нарушений миграционного законодательства
Сегодня, 11:20
123
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Во время операции "Нелегал-2022" полицейские выявили 4 тыс. нарушений миграционного законодательства

0 0

Правоохранители завели 309 уголовных дел на мигрантов, которые совершили преступления.

В Петербурге на прошлой неделе полицейские провели операцию "Нелегал-2022". В ходе масштабного рейда в период с  10 по 17 октября они выявили около 4 тысяч нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в  пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Проверку провели с целью противодействия незаконной миграции и пресечения противоправной деятельности в сфере миграции. За пределы России отправились 84 иностранца, еще 8 человек депортировали на родину. 

Правоохранители завели 309 уголовных дел на мигрантов, которые совершили преступления.

Ранее на Piter.tv: бизнесмен прописал в квартире в центре Петербурга 810 иностранцев.

Фото: Piter.tv

Теги: выдворили мигрантов, мигранты, нарушения миграционного законодательства
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии