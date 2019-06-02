Во время операции "Нелегал-2022" полицейские выявили 4 тыс. нарушений миграционного законодательства

Правоохранители завели 309 уголовных дел на мигрантов, которые совершили преступления.

В Петербурге на прошлой неделе полицейские провели операцию "Нелегал-2022". В ходе масштабного рейда в период с 10 по 17 октября они выявили около 4 тысяч нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Проверку провели с целью противодействия незаконной миграции и пресечения противоправной деятельности в сфере миграции. За пределы России отправились 84 иностранца, еще 8 человек депортировали на родину.

Правоохранители завели 309 уголовных дел на мигрантов, которые совершили преступления.

Ранее на Piter.tv: бизнесмен прописал в квартире в центре Петербурга 810 иностранцев.

Фото: Piter.tv